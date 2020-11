Mercato Milan, Mirabelli: “Rinnovo Kessie? Non arrivino agli ultimi mesi…”

Mercato Milan, rinnovo Kessie: parola a Mirabelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha parlato dei ‘suoi’ acquisti Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. L’ex direttore sportivo, oltre che del rinnovo del turco, ha lanciato una frecciatina alla dirigenza del Milan, che non deve ripetere la stessa cosa con l’ex Atalanta, in scadenza nel 2022. Le sue dichiarazioni: “Rinnovare è importante. Calhanoglu ha dimostrato grandissimo valore, bisogna cercare di tenerlo a tutti i costi. E a breve ci sarà anche Kessie da rinnovare, magari non arrivando agli ultimi due mesi“.

