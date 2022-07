Mercato Milan – Messias, tra oggi e domani sarà rossonero: le ultime

Le ultime di mercato sul Milan. Junior Messias è vicinissimo al ritorno in rossonero: nel fine settimana sarà a Milanello

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Milanello, Junior Messias ritornerà presto ad essere un giocatore del Milan. Nella scorsa sessione di calciomercato il brasiliano è arrivato in prestito con un diritto di riscatto che i rossoneri non hanno esercitato in tempo.