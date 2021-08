Mercato Milan – Messias, Elliott non lo ritiene un valido investimento

Le ultime sul mercato del Milan. Junior Messias continua a rimanere un nome buono per la trequarti. Ma a Elliott non convince

Junior Messias continua a rimanere nei pensieri della dirigenza del Milan. A tre giorni dalla fine del mercato, i rossoneri sono ancora dunque alla ricerca di un trequartista dopo l'addio improvviso di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta 'Tuttosport', però, Elliott non considera il brasiliano un valido investimento. E' infatti risaputo che il fondo americano prediliga spendere dei soldi per profili giovani da far crescere in casa. Ma ancora non è detta l'ultima parola. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno