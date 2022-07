Mercato Milan – Messias è rossonero: contratto depositato in Lega

Nella giornata di ieri Junior Messias si è recato a Casa Milan per firmare il contratto che lo ha reso un giocatore rossonero a titolo definitivo. Prima dell'annuncio ufficiale del club, che arriverà nelle prossime ore, si può notare come il suo contratto sia già stato depositato in Lega. Il brasiliano, dopo un anno di prestito, si è trasferito al Milan per una cifra che ai aggira intorno ai 4 milioni di euro. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>