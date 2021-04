Mercato Milan – Meité torna al Torino, interessa un giovane dell’Anderlecht

Meité non verrà riscattato dal Milan, dunque farà ritorno al Torino: al suo posto, i rossoneri puntano un classe '99 dell'Anderlecht

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, Soualiho Meité non verrà riscattato dal Milan. I rossoneri, dunque, non spenderanno i nove milioni di euro per il centrocampista francese che, a questo punto, tornerà nuovamente al Torino. Al suo posto, la società rossonera vorrebbe acquistare un giovane centrocampista in forza all'Anderlecht. Il calciatore in questione è il classe '99 Sambi Lokonga, Nazionale belga con la quale è cresciuto nel settore giovanile nella squadra in cui gioca tutt'ora. Quest'anno ha preso parte a 16 partite di campionato segnando anche due reti. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro.