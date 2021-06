Mercato Milan – Marianella su Giroud: “In Italia farebbe la differenza”

Massimo Marianella, noto telecronista, ha parlato di un possibile trasferimento al Milan da parte dell'attaccante del Chelsea Olivier Giroud

Una telenovela infinita, verrebbe da dire, quella che riguarda la storia tra il Milan ed un possibile trasferimento in rossonero di Olivier Giroud. In merito a questa trattativa, Massimo Marianella ha parlato dell'attaccante francese ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il noto telecronista e appassionato di calcio inglese. "Io non so perché un giocatore dovrebbe rinnovare il contratto e poi andare via svincolato. Mi sembra una trattativa strana ma se arrivasse in Italia ancora oggi potrebbe fare la differenza".