Mercato Milan – Marchetti: “Vlasic, ampia distanza con il CSKA Mosca”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato di Nikola Vlasic, obiettivo di mercato del Milan. Dagli studi di 'Sky Sport' ha spiegato perché la trattativa, al momento, risulta difficile: "Il Milan deve sostituire Calhanoglu e si è informato su tanti giocatori. Vlasic è uno di questi: c'è una differenza economica ampia al momento e sulla formula di trasferimento. La sensazione che ho a livello personale è che il Milan avrà bisogno di un po' di tempo in più, perchè oggi la strategia che si sta adottando è quella dell'aspettare perché è più facile che le condizioni migliorino con il passare del tempo. Oggi magari il CSKA Mosca non ha bisogno di cedere Vlasic, più avanti potrebbero esserci opportunità diverse".