Mercato Milan – Dalla Spagna: “Offerta dei rossoneri per Marcelo” | News

Tutto ciò potrebbe diventare qualcosa più di una semplice suggestione. Dalla Spagna, infatti, parlano di una prima offerta del Milan per Marcelo. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo 'AS', i rossoneri avrebbero offerto 3 milioni di euro a stagione al calciatore fresco campione d'Europa con il Real Madrid. Il terzino, sottolinea il quotidiano, non sarebbe soddisfatto della cifra. Vedremo, dunque, se ci saranno le condizioni per dare vita ad una vera e propria trattativa. Milan, le top news di oggi: Sanches, tutta la verità. Offerto Marcelo.