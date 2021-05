Mercato Milan – Mandzukic, decisione già presa: non verrà confermato

Le ultime sul mercato del Milan. Mario Mandzukic, attaccante classe 1986, non verrà confermato dopo la fine di questa stagione

Una delle priorità sul mercato per il Milan è l'acquisto di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. E' chiaro che la qualificazione in Champions League potrebbe permettere ai rossoneri un investimento di alto livello per aumentare il valore della rosa. A proposito di attacco, secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', Mario Mandzukic non verrà confermato per la prossima stagione. Il croato, arrivato a gennaio, è rimasto vittima di diversi infortuni dovuti alla sua non eccezionale forma fisica. Per questo motivo, i rossoneri hanno già deciso di dire addio all'ex Juventus dopo soli 6 mesi.