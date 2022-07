Mercato Milan – Maldini verso Verona. Brescianini e Plizzari alla Reggina

Non solo il calciomercato in entrata: il Milan è al lavoro per cedere diversi giovani calciatori nelle prossime settimane

Enrico Ianuario

Il Milan continua a lavorare sul mercato. Non solo movimenti in entrata, ma anche in uscita. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport' alcuni giovani calciatori potrebbe lasciare i rossoneri nelle prossime settimane. Tra questi c'è Daniel Maldini, pronto a trasferirsi al Verona per poter giocare con più continuità. Nella passata stagione, infatti, il figlio d'arte ha disputato solamente 8 partite, per un totale di 143 minuti e un gol segnato a La Spezia.

In uscita anche Marco Brescianini, reduce dall'esperienza in Serie B con il Monza. Il centrocampista rossonero potrebbe trasferirsi alla Reggina, così come anche Alessandro Plizzari nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Ufficiali invece i trasferimenti di Marco Nasti al Cosenza (prestito secco) e Franck Tsadjout alla Cremonese (titolo definitivo). Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?