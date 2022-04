Mercato Milan – Maldini incontra Vojvoda: accordo già raggiunto? / News

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, avrebbe avuto un incontro di mercato con l'esterno del Torino Mergim Vojvoda. Le ultime news

Il Milan, sul calciomercato, sta ragionando sui prossimi colpi da piazzare in vista della prossima stagione. Se Divock Origi e Sven Botman sembrano quelli più vicini a vestire la maglia rossonera, ce ne sono altri sui quali si sta ragionando. Nei prossimi mesi si capirà se la dirigenza affonderà il colpo per Renato Sanches , che andrebbe a sostituire il partente Franck Kessie. Senza dimenticare poi la trequarti, con i sogni nel cassetto chiamati Paulo Dybala e Marco Asensio .

Arretrando di qualche metro bisogna puntare l'attenzione sul terzino sinistro. Non che ci sia un allarme Theo Hernandez, ma perché manca una sua alternativa. Fodé Ballo-Touré, preso la scorsa estate, non ha convinto ed è finito ai confini delle gerarchie di Stefano Pioli. Nelle ultime uscite, in mancanza del numero 19, l'allenatore ha deciso di adattare Alessandro Florenzi piuttosto che utilizzare l'ex Monaco. Una sua partenza non è impossibile, anzi. La notizia che arriva dal Kosovo dà ulteriori conferme.