Mercato Milan – Maldini e Ancelotti, operazioni tra Milano e Madrid

L'amicizia tra Paolo Maldini e Carlo Ancelotti può favorire qualche buon affare di mercato tra il Milan ed il Real Madrid. I nomi interessanti

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in un mercato dove gireranno pochi soldi, poter contare su amicizie ed alleanze potrebbe favorire la buona riuscita di qualche operazione importante. Il Milan, in particolare, in questi giorni ha appreso di poter contare su un legame in più.

Se già, infatti, i rapporti tra i rossoneri ed il Real Madrid erano di per sé buoni, dopo l'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina delle 'Merengues', questi non possono far altro che rinsaldarsi. E, magari, privilegiare il Diavolo quale meta per alcuni dei calciatori che, in esubero alla 'Casa Blanca', potrebbero far invece il bene della squadra di Stefano Pioli in Serie A.

Uno su tutti, Brahim Díaz. Il fantasista di Málaga è già stato in prestito in rossonero nell'ultima stagione. Ha fatto molto bene, soprattutto nella parte iniziale e finale dell'annata: il Milan vorrebbe confermarlo. Inserendo, però, stavolta nell'operazione di prestito con il Real Madrid almeno un diritto di riscatto in proprio favore.

In attacco, qualora dovesse saltare la trattativa per Olivier Giroud, potrebbero tornare buoni i nomi di Mariano Díaz e Luka Jovic, assistito da Fali Ramadani, con cui i rossoneri vantano ottimi rapporti. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno anche intenzione di rinforzare il ruolo di terzino destro, soprattutto dopo la partenza per fine prestito di Diogo Dalot.

Ecco, dunque, che il nome di Álvaro Odriozola potrebbe tornare utile. Per il centrocampo, infine, dopo il mancato riscatto di Soualiho Meite, non è detto che Maldini ed Ancelotti non possano imbastire un affare riguardante Dani Ceballos, giocatore molto valido, già seguito dal Milan e negli ultimi due anni in prestito all'Arsenal. Giroud chiama il Milan: le ultime news sulla trattativa >>>