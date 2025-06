Mercato Milan, Maignan nel mirino del Chelsea: il francese apre, ma l’offerta viene rifiutata

Prima Offerta Respinta, Chelsea pronta al rilancio

Il Chelsea ha già presentato una prima offerta, ma la cifra, inclusi i bonus, non sfiora neanche i 20 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi ha, ovviamente, rispedito al mittente la proposta, chiedendo una cifra che si avvicini almeno ai 30 milioni. La trattativa, però, non si è bloccata o interrotta: il Chelsea ha già fatto sapere alla dirigenza rossonera di essere pronto ad effettuare almeno un rilancio già all'inizio della prossima settimana, a ridosso della chiusura (il 10 giugno) della finestra di calciomercato speciale aperta dalla FIFA per le squadre partecipanti al Mondiale per Club.