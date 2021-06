Mercato Milan – Livramento nel mirino: si pesca ancora in casa Chelsea?

Le ultime sul mercato del Milan. Spunta un nome nuovo, con i rossoneri che guardano ancora in casa Chelsea: ecco Valentino Livramento

Milan e Chelsea potrebbero dare vita a diverse operazioni di mercato a favore dei rossoneri. Innanzitutto, la società sta aspettando che i 'Blues' lascino andare Olivier Giroud a parametro zero. Nel corso dei contatti per il francese, sono emersi anche i nomi di Hakim Ziyech e Tiemoué Bakayoko. Ma potrebbe non essere finita qui. Secondo quanto riferisce il giornalista Nizaar Kinsella, corrispondente per 'Goal.com', il Milan starebbe valutando anche il nome di Valentino Livramento. Classe 2002 e giocatore dell'anno dell'Academy del Chelsea, Livramento è un esterno destro che ha giocato anche da terzino. Un giocatore simile ad Alexis Saelemaekers dunque, che andrebbe a rinforzare una porzione di campo che probabilmente necessita di almeno un intervento sul mercato. Un profilo seguito anche da Southampton, Lipsia e Brighton. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su James, Coutinho e non solo