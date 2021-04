Mercato Milan – L’Inter vuole fare rinnovare D’Ambrosio per un altro anno

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Danilo D'Ambrosio potrebbe rinnovare di un altro anno il suo contratto con i nerazzurri

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', Danilo D'Ambrosio potrebbe rinnovare di un altro anno il suo contratto con l'Inter. Nelle ultime settimane il terzino nerazzurro è stato accostato anche al Milan, alla ricerca di un esterno di difesa. Piero Ausilio, direttore sportivo della società meneghina, starebbe prendendo in considerazione l'idea di esercitare l'opzione per il rinnovo annuale fino al 2022 per il calciatore ex Torino. Se non dovesse porre la firma sul documento, Maldini proverà a portare il giocatore napoletano dalle parti di Milanello. Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto alla firma con il Milan: in serata arriva il rinnovo