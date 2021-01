Mercato Milan – L’ex obiettivo Diatta dal Brugge al Monaco

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Accostato al Milan negli scorsi mesi Krepin Diatta passa ufficialmente dal Brugge al Monaco. Questo il comunicato del club francese.

Il club del Principato e il club campione di Belgio in carica hanno raggiunto un accordo per il trasferimento della giovane ala senegalese, ora legata all’AS Monaco fino a giugno 2025. Capace di giocare su tutto il fianco destro ma anche come ala sinistra, Krépin Diatta (1,75m) arriva in Ligue1 dopo aver giocato una stagione al Sarpsborg 08 (2017), e tre anni nella Jupiler Pro League.

