Mercato – Dall’Inghilterra: Tomori-Milan accordo raggiunto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta il giornalista inglese del Times Tom Roddy, il Milan e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per Fikayo Tomori. Il difensore arriverà in Italia nelle prossime ore e nella giornata di domani sono attese le visite mediche. Prestito di 6 mesi con un diritto di riscatto. Non vengono precisate le cifre che saranno intorno ai 25 milioni.

