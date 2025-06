Mercato Milan, Leoni piace davvero. Ma arriva solo a questa condizione | PM News

In tal senso, non stupiscono le voci che accostano Giovanni Leoni , giovane talento del Parma , proprio ai rossoneri. L'ultima parte della stagione appena conclusa ha permesso al classe 2006 di mettersi in mostra e attirare su di sé l'attenzione di parecchi club. Fra questi, come detto, c'è anche il Milan , ma cosa c'è di vero in tali indiscrezioni?

Secondo quanto ci risulta, i rossoneri sono davvero interessati al talento del Parma, ma, al momento, ogni tipo di trattativa per lui appare difficile. Il motivo è da ricollegare al famoso mantra di Adriano Galliani: "se non esce nessuno, non entra nessuno". In poche parole, se non vi sarà alcuna cessione dal reparto difensivo, l'assalto a Leoni non può partire, anche a causa di una valutazione fatta dal Parma di, almeno, 25 milioni di euro.