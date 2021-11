Mercato Milan – Leao, Theo e Bennacer: obiettivo rinnovi entro Natale

Le ultime sul mercato del Milan. Il Diavolo vuole blindare i suoi gioielli: lavori in corso per i rinnovi di Rafael Leao, Theo Hernandez e Ismael Bennacer

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sulla questione rinnovi in casa Milan. Nella giornata di ieri è andato in scena un importante incontro tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera per il prolungamento di Alessio Romagnoli. L'incontro è stato molto positivo, con il capitano che vuole restare rossonero ed è pronto a fare passi importanti in questo senso. Tutto tace sul fronte Franck Kessie, mentre è decisamente diversa la situazione che coinvolge Rafael Leao, Theo Hernandez e Ismael Bennacer.

Soprattutto per quanto riguarda il primo c'è da fare un'importante precisazione. Nelle scorse settimane Paolo Maldini e Frederic Massara si sono molto impegnati per il rinnovo di Leao e hanno tenuto dei colloqui con il suo agente Jorge Mendes. I discorsi sono stati molto proficui e ci sarebbe già un'intesa di massima sia sullo stipendio, che dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro a stagione, sia sulla durata, ovvero fino al 30 giugno 2026. Uno scatto importante per un giocatore che, dopo due anni di continui alti e bassi, ha trovato la sua dimensione ideale. A tratti i suoi strappi sono stati devastanti per le difese avversarie, completamente inermi di fronte alla sua voglia di spaccare le partite. L'investimento di 28 milioni di euro fatto nel 2019 sta finalmente dando i suoi frutti.

Ma non solo Leao. Il noto quotidiano riferisce come anche i rinnovi di Theo Hernandez e Ismael Bennacer siano in stato avanzato. Il Milan vuole blindare i suoi gioielli e ha intenzione di farlo prima di Natale. A questo punto potrà guardare con serenità ad un mercato di gennaio alla ricerca dell'occasione giusta per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate