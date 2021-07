Mercato Milan – Leao, l’ideale sarebbe mandarlo a giocare in prestito

Le ultime sul mercato del Milan. L'edizione odierna di Tuttosport 'consiglia' ai rossoneri la cessione di Rafael Leao in prestito

L'edizione odierna di 'Tuttosport', in edicola, ha dedicato un breve focus sulla questione del Milan in attacco. I rossoneri sono sempre in pressing per Kaio Jorge, designato dalla società come il profilo giovane ideale da far crescere sotto la supervisione degli esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' questo scenario vorrebbe dire per Rafael Leao avere meno certezze. L'arrivo del brasiliano, inevitabilmente, toglierebbe spazio al portoghese.