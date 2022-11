Mercato Milan – Lazetic richiesto in prestito: la decisione del Diavolo

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha parlato del possibile calciomercato in uscita del Milan, spostando l'attenzione su Marko Lazetic. Sul tavolo di Via Aldo Rossi sono arrivate anche richieste di prestito per il giovane attaccante serbo, che ha giocato in Serie A nei minuti finali della partita contro la Cremonese terminata 0-0. Il classe 2004, negli ultimi mesi, ha mostrato una crescita evidente con la Primavera di Ignazio Abate. Per questo motivo qualche società italiana ha bussato alla porta rossonera per chiedere informazioni per un eventuale prestito.