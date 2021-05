Mercato Milan – Laxalt tornerà rossonero. Sarà lui il vice Theo Hernandez?

Le ultime sul mercato del Milan. Diego Laxalt, in prestito al Celtic, tornerà rossonero. La società pensa a lui come vice Theo Hernandez

La stagione 2020/2021 sta volgendo al termine, con un Milan in piena lotta per un posto in Champions League. Ci sarà da capire quale sarà la posizione dei rossoneri a fine campionato, così da programmare al meglio anche il mercato. Saranno tanti i giocatori che torneranno dai prestiti, tra cui Mattia Caldara, Andrea Conti e, come riferisce 'SportMediaset', anche Diego Laxalt. Il terzino uruguaiano, attualmente in prestito al Celtic, dovrebbe tornare a vestire la maglia del Diavolo dopo l'esperienza scozzese. A questo punto, visto il probabile addio di Diogo Dalot, la dirigenza starebbe valutando la sua posizione come vice Theo Hernandez per il prossimo anno. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras >>>