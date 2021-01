Mercato Milan – Laxalt, Celtic in pressing: la richiesta rossonera / News

Mercato Milan, il Celtic vuole Laxalt

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il rendimento super di Theo Hernandez ha allontanato diversi terzini sinistri dal Milan. Dopo l’arrivo del francese, Ricardo Rodriguez si è trasferito prima al Psv Eindhoven, poi al Torino di Marco Giampaolo. Stessa sorte per Diego Laxalt, richiamato inizialmente dal prestito in granata, ma ceduto successivamente al Celtic. Una partenza in prestito secco per permettere all’uruguaiano di collezionare minuti. In Scozia, l’ex rossonero è diventato un punto fisso dell’allenatore Neil Lennon, che sta pensando, insieme alla società, di acquistarlo a titolo definitivo.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Record’, il Milan valuta il giocatore circa 7 milioni di euro. Questa cifra permetterebbe al Diavolo di recuperare l’investimento fatto in passato, incassando anche una discreta plusvalenza di 3 milioni di euro. Il club biancoverde ci pensa, ma molto deciderà anche dalla permanenza di Lennon, sempre in bilico nelle ultime settimane.

Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: sfida con la Juve per Giroud