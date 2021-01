Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: sfida con la Juve per Giroud | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: interesse per Giroud

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Milan interessato ad acquistare il vice di Zlatan Ibrahimovic? Secondo gli inglesi sì, a quanto pare.

Stando a quanto detto da Sky UK, infatti, il Milan starebbe pensando di acquistare Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. Il centravanti, in scadenza di contratto nel giugno 2021 con i blues, potrebbe non rinnovare il suo contratto. Alla finestra c'è anche la Juventus, che cerca un nuovo attaccante di esperienza da inserire in rosa.