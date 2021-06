Mercato Milan – Laxalt alla Dinamo Mosca: al via la prima parte delle visite

Le ultime sul mercato del Milan. Tutto pronto per la cessione di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca: oggi la prima parte delle visite mediche

Ci siamo per Diego Laxalt alla Dinamo Mosca. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l'uruguaiano si trova già in Russia per le visite mediche. Una prima parte verrà svolta oggi, il resto sarà completato nella giornata di domani. L'ormai ex Milan firmerà un contratto di 4 anni, mentre i rossoneri incasseranno 3,5 milioni di euro. Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto