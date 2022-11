Mercato Milan – Laudisa: “Colombo, il piano del Diavolo: altro prestito?”

Mercato Milan, Laudisa su Colombo

"Bisognerà capire la strategia del Milan per Lorenzo Colombo. L'attaccante di scuola Milan nel Salento si sta comportando davvero molto bene. A parte gli ultimi due gol ha confezionato anche uno splendido assist, ma soprattutto ha solo 20 anni e si sta districando sempre più nei panni del centravanti titolare. Al Lecce è in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, al Lecce andranno un milione e 300 mila euro per la valorizzazione. Ma poi resterà a Lecce o tornerà al Milan? Tutto dipenderà dal girone di ritorno. Nella strategia milanista l'idea è quella di consegnargli un altro prestito in Serie A in un club più ambizioso, che dia più competitività per conquistarsi la maglia da titolare".