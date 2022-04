Mercato Milan – Laudisa: “Si è parlato di Darwin Nuñez e Mahrez: le ultime”

Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le news

Carlo Laudisa , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per fornire gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Da Divock Origi a Darwin Nuñez , passando per Riyad Mahrez e Domenico Berardi . Queste le dichiarazioni.

“Per Origi c’è sicuramente una traccia molto chiara, negli ultimi giorni i contatti con l’entourage del giocatore belga sono stati molto proficui. Si è delineato l’accordo per un triennale con opzione per il quarto anno da 4 milioni circa a stagione, con il giocatore che usufruirà del decreto crescita. La strategia milanista è comunque tutta da definire, in questi giorni ad esempio si è parlato di Mahrez del City, ma molto più realisticamente Maldini dovrà rivedere Carnevali sia per Berardi ma anche per Scamacca".