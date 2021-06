Mercato Milan – L’agenzia Quan Sports in sede: i possibili nomi | PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Come riferito dal nostro inviato l'agenzia Quan Sports si è presentata in sede. Ecco i possibili nomi

Nella giornata in cui anche lo stesso Hakan Calhanoglu si è praticamente definito un giocatore dell'Inter, la società cerca soluzioni sul mercato. Come riferito dal nostro inviato a Casa Milan Stefano Bressi, è da poco terminato un summit con l'agenzia Quan Sports. La società, tra gli altri, cura gli interessi di calciatori come Amadou Diawara e Franco 'El Mudo' Vazquez. I due giocatori potrebbero essere dunque due idee: il primo per il centrocampo, il secondo proprio per il ruolo di trequartista lasciato libero dal turco. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Intanto il Milan pensa al sostituto di Romagnoli. Ecco chi è