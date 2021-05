Mercato Milan – L’agente spinge Zaccagni al Napoli: “Sarebbe grande acquisto”

Mattia Zaccagni, spesso accostato al Milan sul mercato, potrebbe finire al Napoli. Queste le dichiarazioni del suo procuratore

Quella che sta volgendo al termine sembra essere stata quella della consacrazione per Mattia Zaccagni. Il trequartista può lasciare il Verona in estate, con il Milan che ha mostrato interesse in passato. Sul giocatore è forte da mesi il pressing del Napoli, che potrebbe essere la sua prossima destinazione a giudicare dalle parole del suo agente. Eccole ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo': "Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala". Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo