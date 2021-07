Mercato Milan – Kvaratskhelia, nessuna trattativa con il Rubin Kazan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non trovano riscontri le voci di un possibile trasferimento di Kvaratskhelia al Milan

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un interesse da parte del Milan nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia , talento georgiano in forza al Rubin Kazan. Si tratta di un classe 2001 che può ricoprire i ruolo di trequartista ma anche di esterno sinistro e destro. Un profilo ideale per il Diavolo, che rientra perfettamente nei parametri richiesti da Elliott. Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Tbilisi, club con il quale ha fatto l'esordio tra i grandi, Kvaratskhelia ha vestito poi le maglie di Rustavi, Lokomotiv Mosca e Rubin, squadra nella quale gioca tutt'ora. Con la società di Kazan, il calciatore ha disputato 50 partite segnando 7 reti.

L'interesse del Milan nei suoi confronti, però, pare che non sia reale. O almeno è quello che riporta il quotidiano sportivo 'Tuttosport', secondo il quale non trovano riscontro le voci di un possibile trasferimento del georgiano dalle parti di Milanello. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma considerata la giovane età e il contratto in scadenza nel 2024 è possibile che il Rubin Kazan possa chiedere una cifra ben più alta per cedere il suo gioiellino. Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.