Mercato Milan – Krunic al Fenerbahce? L’assist può arrivare da Dzeko

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Fenerbahce aveva più volte provato a convincere il Milan a lasciare libero Rade Krunic . Lo stesso Stefano Pioli , però, si era messo di traverso, considerando il bosniaco come punto focale del proprio gioco e pedina fondamentale della squadra. E nelle ultime settimane si sono susseguite le voci in merito ad un possibile nuovo assalto dei 'Canarini Gialli' per il mediano rossonero.

Ora, secondo quanto riferiscono dalla Turchia, in modo particolare dalla giornalista Elis Buse Araç, il Fenerbahce sarebbe intenzionato a lasciar partire in prestito Miha Zajc a gennaio per ripiombare su Rade Krunic. Non solo, perché il tecnico Ismail Kartal avrebbe avuto un contatto con Edin Dzeko, connazionale del mediano del Milan. E gli avrebbe chiesto di agire insieme a Mario Branco, direttore sportivo del club, per il trasferimento del rossonero.