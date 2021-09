Mercato Milan – Kessie, un club inglese si inserisce nella corsa all’ivoriano

Le ultime sul mercato del Milan. Il rinnovo di Franck Kessie rimane in bilico. Un club inglese si aggiunge agli interessi di Psg e Tottenham

In casa Milan continua a tenere banco la questione Franck Kessie. L'ivoriano, nel corso di un'intervista, aveva rassicurato i suoi tifosi che avrebbe sistemato tutto al suo ritorno in Italia. E invece ancora tutto tace. I mancati rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu non possono che far venire brutti pensieri ai tifosi. Ad aggravare la situazione ci sono le tante attenzioni per un giocatore che, negli ultimi anni, è diventato un autentico top player.