Mercato Milan – Kessie, si pensa al dopo: le mosse rossonere sono chiare

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri provano a convincere Franck Kessie, ma si tutelano in caso di addio dell'ivoriano

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha messo il punto sul rinnovo di Franck Kessie. Il Milan sta tentando in ogni modo di convincerlo, ma al momento la distanza tra domanda ed offerta rimane ampia. Il quotidiano torinese, inoltre, ha evidenziato come i rossoneri, in parallelo, si stiano tutelando per il prossimo anno in caso di addio dell'ivoriano. Yacine Adli, 21enne del Bordeaux, è già stato acquistato e sta solo disputando l’ultima stagione in Francia prima di approdare in Italia. Tommaso Pobega, 21enne al Torino, non è stato venduto, ma dato in prestito senza nemmeno possibilità di riscatto. Situazione in aggiornamento dunque, ma è chiaro come il Millan stia lavorando per entrambe le possibilità. Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per un talento made in Italy >>>