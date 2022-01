Mercato Milan – Kessie via a zero: da febbraio può firmare con altri club

Le ultime sul mercato del Milan. Franck Kessie sarà libero di accordarsi con altri club a partire da febbraio: ecco a chi interessa

Le strade di Franck Kessie e il Milan, con ogni probabilità, si divideranno a partire da giugno. Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' l'ivoriano andrà sicuramente via a parametro zero. Gli interessi non mancano, ma il Barcellona sarebbe in vantaggio sulla concorrenza perché avrebbe già l'accordo con il giocatore. Occhio però anche a Psg, ai club di Premier League e a Inter e Juventus. Quel che è certo è che a partire dal 1° febbraio Kessie sarà libero di accordarsi con chi riterrà opportuno. Tentativo last minute del Milan per Renato Sanches! Ecco perché non arriverà