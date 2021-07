Mercato Milan – Kessie, l’agente è a Milano e attende una chiamata

Le ultime sul mercato del Milan. Mentre Franck Kessie è a Tokyo per le Olimpiadi, il suo agente si trova a Milano e aspetta una chiamata

Che il rinnovo di Franck Kessie sia una priorità assoluta del Milan non è di certo una novità. Iniziare la nuova stagione con l'ivoriano in scadenza di contratto è una leggerezza che la dirigenza non vuole permettersi. Gli esempi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu non possono che servire da insegnamento per evitare altre situazioni simili. In questo momento il Presidente è a Tokyo, dove esordirà domani nel match valido per le Olimpiadi contro il Brasile.ù