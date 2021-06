Mercato Milan – Kessie-Bennacer in Coppa d’Africa: si investirà a centrocampo

Le ultime sul mercato del Milan. Franck Kessie e Ismael Bennacer saranno impegnati in Coppa D'Africa: ci saranno interventi a centrocampo

Franck Kessie e Ismael Bennacer sono senza dubbio i due titolari del centrocampo del Milan. Il club rossonero, però, si troverà costretto a perdere entrambi in un solo colpo a gennaio a causa della Coppa d'Africa. Per questo motivo, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza interverrà sul mercato per quanto riguarda il reparto del centrocampo. Una mossa quasi obbligata per ovviare a quella che si profila come una vera emergenza nelle fase invernale. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime