Mercato Milan – Kamara, decisione presa: non rinnoverà con il Marsiglia

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Boubacar Kamara non rinnoverà il suo contratto con il Marsiglia: su di lui c'è il Milan

Le voci delle scorse settimane circa il futuro di Boubacar Kamara lontano da Marsiglia prendono sempre più forma. Secondo quanto riferisce 'The Athletic', il centrocampista francese sembra essere sempre più orientato a non rinnovare il suo contratto con i 'focesi'. Come ben si sa, il classe 1999 è in scadenza nel giugno del 2022 e questa sua situazione contrattuale ha attirato l'attenzione dei grandi club europei. Tra questi c'è anche il Milan, alle prese con una situazione simile che riguarda Franck Kessié. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, Kamara sarà libero di trasferirsi a parametro zero a partire dal 30 giugno 2022. Milan, super rinforzo in attacco dalla Premier League? Le ultime >>>