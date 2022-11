Mercato Milan – Kalulu, il Psg alza il pressing: per il Diavolo è incedibile

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'interesse del Psg per Pierre Kalulu . Il club francese, da diversi mesi, ha messo nel mirino Milan Skriniar che, secondo il quotidiano torinese, firmerà un rinnovo da 6 milioni di euro bonus compresi con l'Inter. Il difensore del Milan ha appena rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2027, passando da un ingaggio da 400 mila euro a 2 milioni netti a stagione . Cifra che, ovviamente, non spaventa affatto le casse praticamente illimitate del Psg, che ha avuto modo di sondare il terreno con la 'Stellar' di Jonathan Barnett, l'agenzia che cura i suoi interessi.

La volontà del Milan

Pierre Kalulu, al momento, non ha risposto alle sirene di casa. La cosa certa è la volontà del Milan, che non ha nessuna intenzione di cedere il classe 2000, diventato ormai uno dei punti fermi di Stefano Pioli. Il numero 20, insieme a Fikayo Tomori, ha costruito la diga che ha permesso al Diavolo di vincere lo scudetto. Paolo Maldini non vuole di certo dividerli, considerando anche un Simon Kjaer (34 anni a marzo) che non dà più ampie garanzie dal punto di vista fisico. Mercato Milan – Esterno destro, che occasione dalla Serie A! È in rottura