Mercato Milan – Kabak, lo Schalke abbassa il prezzo: le ultime / News

Mercato Milan, adesso Kabak costa meno

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan affronta il mercato di gennaio con la solita, vecchia priorità: il difensore centrale. In tal senso, noi di PianetaMilan.it, abbiamo scoperto che la trattativa per Mohamed Simakan è ormai chiusa. Dalla Germania, però, in particolare dal canale sportivo ‘Sport1’, continuano ad accostare Ozan Kabak al club rossonero. La richiesta dello Schalke 04 sarebbe scesa adesso a 15 milioni di euro, cifra che corrisponde al famoso tesoretto che la dirigenza ha messo da parte per l’acquisto di un difensore centrale. Sul turco ci sarebbe la concorrenza del West Ham.

