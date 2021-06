Mercato Milan – Junior Firpo, il Barcellona resiste. Il giocatore vuole partire

Le ultime sul mercato del Milan. Continuano i colloqui con il Barcellona per Junior Firpo: il giocatore spinge per la cessione

Con la cessione di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca ormai imminente si libera uno slot sulla fascia sinistra. Il Milan è dunque alla ricerca di un vice Theo Hernandez di qualità vista una Champions League da giocare dopo 7 anni di assenza. Il nome è uno solo: si tratta di Junior Firpo. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' i colloqui con il Barcellona continuano, ma il club spagnolo continua a fare muro perché non vuole concedere ai rossoneri il prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha le idee chiare e spinge per trasferirsi al Milan perché vuole giocare di più. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime