Mercato Milan – Julian Alvarez: ecco quanto costa il talento del River Plate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è interessato a Julian Alvarez del River Plate: ecco quanto costa l'argentino

Nonostante il trasferimento di Josip Ilicic al Milan sembri essere ad un passo, i rossoneri continuano a visionare alcuni esterni destri offensivi. E' vero, Castillejo è in uscita, ma ad oggi non è arrivata nessuna offerta ufficiale al Diavolo per il calciatore spagnolo. Dunque con Saelemaekers, l'ex Villareal e il (quasi) sicuro arrivo di Ilicic, Stefano Pioli è coperto su quella frazione di campo. In ogni caso, la società di via Aldo Rossi starebbe monitorando Julian Alvarez, esterno destro appunto, del River Plate.