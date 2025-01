Mercato Milan – Joao Felix, i rossoneri in corsa per il prestito: le ultime

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite il suo profilo X, Jorge Mendes sta lavorando intensamente per facilitare il trasferimento di Joao Felix dal Chelsea. Il Milan è tra i club più attivi per portare il giovane attaccante portoghese in Serie A con la formula del prestito. Nonostante il talento di Felix abbia fatto vedere buone cose con la maglia dei Blues, il suo futuro a Londra resta incerto, e il Milan sta cercando di approfittare della situazione per rinforzare il proprio attacco in vista della seconda parte di stagione.