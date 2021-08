Mercato Milan – Isco si informa: dialoghi con l’amico Brahim Diaz

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Spagna continuano ad accostare Isco ai rossoneri: la curiosità sui contatti con l'amico Brahim Diaz

C'è anche il nome di Isco nei possibili trequartisti che il Milan sta valutando per il post Hakan Calhanoglu. Dalla Spagna continuano ad accostare con insistenza il fantasista spagnolo ai colori rossoneri. Ma quale sarebbe la volontà del giocatore? Da anni ormai il classe 1992 non è al centro del progetto del Real Madrid; per questo motivo non sarebbe impossibile pensare alla decisione di provare una nuova esperienza.

Secondo quanto riferisce 'Defensa Central' ci sarebbero dei risvolti molto interessanti in tal senso. Isco starebbe sfruttando il suo grande rapporto di amicizia con Brahim Diaz per informarsi sull'ambiente Milan. Il riscontro non può che essere positivo. Proprio per questo Isco accetterebbe di buon grado un suo eventuale passaggio in rossonero. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: occasione Isco, interesse concreto per Tete