Mercato Milan – Isco, ufficiale la rescissione del contratto con il Siviglia

Isco non è più un calciatore del Siviglia. Lo ha annunciato il club andaluso: nuova occasione di mercato per il Milan? Le ultime

E' durata appena sei mesi l'avventura al Siviglia di Isco. L'ex calciatore del Real Madrid si era accasato in estate con il club andaluso, ma oggi è arrivata l'ufficialità in merito alla rescissione consensuale del contratto dello spagnolo. "Il Siviglia e Isco accordano la rescissione del contratto che li vincolava. Tutta la fortuna del mondo nelle tue nuove sfide professionali", recita il club con un post su Instagram. In realtà i numeri di Isco con la maglia del Siviglia non sono poi così entusiasmanti. L'ex Real, infatti, ha disputato in totale 19 partite segnando appena un gol e fornendo 3 assist.