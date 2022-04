Mercato Milan – InvestCorp sogna Mahrez con Botman, Sanches e Origi

Riyad Mahrez è il sogno di mercato del Milan targato InvestCorp. Le trattative già impostate saranno portate avanti dai dirigenti rossoneri

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato dell'imminente cessione del Milan da Elliott a InvestCorp e degli sviluppi che tale passaggio di proprietà potrà avere sul calciomercato estivo del Diavolo.

Nel caso in cui, come sembra altamente probabile, il Milan passerà in mano al fondo del Bahrein, la missione della realtà presieduta da Mohammed Al Ardhi alla guida del club rossonero sarebbe ben chiara.

Ovvero, riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Si proseguirà nel solco del lavoro svolto da Elliott negli ultimi quattro anni, con un progetto di almeno 5-10 anni. Si cercherà di aumentare il fatturato, con nuove sponsorizzazioni e rivedendo, al rialzo, i contratti di quelli già esistenti.

L'aspetto che, naturalmente, interessa più ai tifosi riguardo le strategie di InvestCorp per il Milan è rivolto al mercato estivo. Per 'Tuttosport', Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, avranno probabilmente maggiore forza economica. Certo, non sarà una sessione da 300 milioni di euro. Ma è plausibile che si arrivi intorno ai 100 milioni di euro di investimenti.

Maldini e Massara continueranno, dunque, a lavorare sugli obiettivi già di mercato già individuati per il Milan. Ovvero il difensore olandese Sven Botman (valutazione, 30-35 milioni di euro) ed il centrocampista Renato Sanches (25 milioni di euro), entrambi del Lille.

Per l'attacco, già bloccato Divock Origi, che si svincolerà a parametro zero dal Liverpool. La sensazione, per il quotidiano torinese, è che InvestCorp possa autorizzare il grande investimento per l'uomo di fantasia da schierare sulla trequarti, che sia a destra o al centro del 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

I nomi sono tanti. Il sogno è Riyad Mahrez del Manchester City, classe 1991, algerino in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 con ingaggio di poco superiore ai 6 milioni di euro. Sarebbe, quello del numero 26 dei 'Citizens', l'acquisto 'spot' per il fondo presieduto da Al Ardhi.

Si valutano, però, anche i nomi di Nicolò Zaniolo (Roma), Domenco Berardi (Sassuolo), Marco Asensio (Real Madrid) e Charles De Ketelaere (Bruges). Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

