Mercato Milan – Interesse per Svanberg: il Bologna fissa il prezzo / News

Mercato Milan, ecco quanto costa Svanberg

Milan tra presente e futuro. Se il presente porta alla difesa di un posto in Champions League e di andare avanti in Europa League, il futuro è inevitabilmente accostato al mercato. In tal senso, ormai da diversi mesi, i rossoneri seguono con interesse il profilo di Mattias Svanberg, diventato un punto fermo del Bologna di Mihajlovic. Intanto il club rossoblù ha fissato il prezzo per il centrocampista: 25 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', la dirigenza emiliana è convinta che nella prossima sessione saranno molte le squadre che si faranno sotto per acquistarlo. Eventuali offerte di tutto rispetto porterebbero nelle casse del Bologna denaro fresco da reinvestire per il mercato inizio entrata.