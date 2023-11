Mercato Milan – Attesa una risposta all’Inter nella corsa ad Ouédraogo

Dopo i contatti proficui tra l'Inter e lo Schalke 04 per Assan Ouédraogo sarebbe prevista una risposta del Milan

Nelle scorse settimane si era parlato di un Milan in primissima fila nella corsa ad Assan Ouèdraogo. Il club rossonero, infatti, avrebbe avuto un incontro con lo Schalke 04 per capire la fattibilità dell'operazione. Negli ultimi giorni, però, sembra aver fatto parecchi passi in avanti l'Inter, che al momento sarebbe la squadra italiana più vicina al classe 2006.