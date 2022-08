Calciomercato Milan – Infortunio Wijnaldum, la Roma guarda anche a Bakayoko

Con ogni probabilità, Wijnaldum dovrà attendere il 2023 per scendere nuovamente in campo. Ecco che la Roma si rituffa sul mercato

Kenneth Malandrin

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri la Roma ha comunicato che Georginio Wijnaldum, uno dei colpi più pirotecnici di questa sessione di mercato, ha riportato una frattura composta della tibia; un infortunio del genere, costringerà il centrocampista olandese a stare lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Di conseguenza, Tiago Pinto si è già attivato per individuare un profilo che possa sostituire numericamente Wijnaldum.

Stando a ciò che riporta l'edizione odierna de Il Tempo, la Roma potrebbe valutare profili come quelli di Sasa Lukic del Torino e di Tiémoué Bakayoko del Milan. Pur a causa di motivazioni diverse, entrambi i giocatori non godono della massima fiducia degli ambienti in cui militano attualmente: il bosniaco ha recentemente litigato e poi risolto con il tecnico Juric, mentre Bakayoko è notoriamente fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Altra pista auspicata ma difficilmente percorribile sarebbe quella che porta a DavideFrattesi.

Oltre a queste tre candidature, SportMediasetavanza anche quella di Leandro Paredes del PSG. L'argentino arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e la trattativa sarebbe agevolata dagli ottimi rapporti tra giallorossi e rouge-et-bleu.