Mercato Milan – Incontro con l’agente di Verschaeren e Lang: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Movimenti nella sede rossonera per la dirigenza: incontrato l'agente di due giovani molto interessanti

La sosta delle nazionali per continuare a sondare il mercato. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' a Casa Milan c'è stato un incontro conoscitivo con Michael Jansen e gli intermediari di Noa Lang e Yari Verschaeren. I due giocatori piacciono molto a Paolo Maldini e Frederic Massara, che stanno iniziando a sondare il terreno per un'eventuale operazione futura. Lang è un classe 1999 molto duttile, capace di giocare in tutte le posizioni della trequarti. Verschaeren, invece, è il classico numero 10 che gioca dietro alla punta. Un profilo che servirebbe a dare respiro all'unico calciatore presente in quel ruolo, Brahim Diaz. Junior Messias, infatti, non è un vero e proprio 'sottopunta'. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi mesi? Intanto il Milan ha mosso il primo piccolo passo. Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto