Mercato Milan – Incontro a Casa Milan tra i rossoneri e gli agenti di Alvarez

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan avrebbe incontrato nel pomeriggio gli agenti di Augustin Alvarez

Manca meno di un mese all'inizio del calciomercato invernale e il Milan pare abbia già iniziato a muoversi. Secondo quanto riporta la redazione di gianlucadimarzio.com, questo pomeriggio c'è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza di via Aldo Rossi e i dirigenti dell'attaccante uruguayano Augustin Alvarez. L'attaccante classe 2001 è in forza al Penarol, club con il quale si è messo in mostra in questa stagione segnando ben 23 reti in 38 presenze. Su di lui non ci sono solo i rossoneri ma anche la Fiorentina e l'Inter. Ecco le parole di Pioli alla vigilia di Milan-Salernitana.